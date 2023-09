Alphabet Inc. C: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 132,68 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wurde von Bankanalysten unter die Lupe genommen und gilt als unterbewertet. Das aktuelle Kursziel liegt bei 132,68 EUR mit einem Kurspotenzial von +1,98%.

• Am 18.09.2023 stieg der Wert um +1,30%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie einen Aufwärtstrend verzeichnen und erreichte am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +1,30%. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 132,68 EUR für Alphabet Inc. C.

Aktuell sind insgesamt 32 Analysten optimistisch eingestellt und empfehlen einen Kauf der Aktie sowie weitere 13 Experten mit einer eher zurückhaltenden Kaufempfehlung (“Kauf”). Lediglich neun Spezialisten bewerten das Papier neutral (“halten”).

Somit halten rund +83,33% der befragten...