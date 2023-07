Alphabet Inc. C: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 118,72 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in der vergangenen Woche eine positive Wertentwicklung hingelegt und am gestrigen Tag mit einem leichten Abschlag geschlossen (-0,38%). Trotzdem sind sich die Bankanalysten einig: Die Aktie ist aktuell nicht richtig bewertet und bietet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +7,41%, basierend auf dem mittelfristigen Kursziel von 118,72 EUR.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,54. Von insgesamt 50 Experten empfehlen 32 die Aktie als starken Kauf und weitere 13 als Kauf. Lediglich fünf Experten bewerten Alphabet Inc. C neutral (“halten”). Damit bleibt der Anteil der optimistischen Analysten bei beachtlichen +90,00%.