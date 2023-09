Alphabet Inc. C: Analysten sehen Potential - Kursziel bei 133,65 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit nach Ansicht von Analysten am Markt falsch bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 133,65 EUR und hat somit ein Potential auf eine Steigerung um +7,66% gegenüber dem aktuellen Stand.

• Am 25.09.2023 stieg die Aktie um +0,70%

• Das Guru-Rating beträgt weiterhin 4,43

• Kaufempfehlungen machen einen Anteil von +83,33% aus

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -4,80%, was den Markt relativ pessimistisch stimmen lässt.

Trotzdem sind sich die Bankanalysten im Durchschnitt einig: Die Aktie sollte momentan eher gekauft werden als verkauft. Konkret empfehlen derzeit 32 Analysten die Alphabet Inc. C zum Kauf und weitere 13 Experten stuften sie immerhin noch als “Kauf” ein.

Nur wenige Positionierten sich neutral mit “halten”. Trotz des schwachen...