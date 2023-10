Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kursziel von 134,64 EUR

Das wahre Potenzial der Aktie von Alphabet Inc. C wird nach Ansicht von Experten am Markt noch nicht ausreichend berücksichtigt. Das aktuelle Kursziel liegt bei 134,64 EUR und somit +4,52% über dem aktuellen Wert.

• Am 03.10.2023 erzielte die Aktie eine positive Entwicklung um +0,72%

• Der Guru-Rating liegt unverändert bei 4,43

• Insgesamt bewerten Analysten die Aktie mehrheitlich als “stark kaufen”

Die jüngste positive Trendentwicklung bestätigt dies zusätzlich mit einer Gesamtwertung des Guru-Ratings.

Der Anteil der optimistischen Analysten liegt hierbei bei beachtlichen +83,33%.