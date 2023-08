Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kursziel von 131,12 EUR

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Alphabet Inc. C aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 131,12 EUR hat – ein Potenzial von +9,08% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 23.08.2023 legte die Aktie um +0,59% zu

• Das Guru-Rating bleibt mit 4,42 unverändert

• Von den analysierten Experten empfehlen 83,02% einen Kauf

Mit einem Anstieg um +0,59% am vergangenen Handelstag zeigt sich der Markt relativ neutral gestimmt in Bezug auf Alphabet Inc. C – nach einer Woche liegt das Ergebnis bei -0 %. Die Stimmung unter den Bankanalysten hingegen ist eindeutig positiver.

Von insgesamt 31 Analysten wird die Aktie als starker Kauf beurteilt und weitere optimistische Empfehlungen werden ausgesprochen. Lediglich neun Experten halten ihre Bewertung für “halten”. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”...