Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kursziel von 115,31 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird nach Ansicht der Analysten am Markt derzeit unterschätzt.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 115,31 EUR, was ein Potenzial von +20,15% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

• Am 05.05.2023 stieg die Alphabet Inc.C-Aktie um +0,55%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 115,31 EUR

• Insgesamt empfehlen 90,20% der Analysten den Kauf der Aktie

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,55

Alphabet Inc. C konnte gestern eine positive Entwicklung von +0,55% verbuchen.

In den vergangenen fünf Handelstagen fiel die Aktie jedoch um -1,90%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Aktuell sehen Bankanalysten ein großes Potenzial für Investoren in Höhe von +20,15%, wenn das mittelfristige Kursziel erreicht wird.

Von insgesamt 33 Analysten empfehlen allein schon über die Hälfte (17) einen...