Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kursziel bei 134,89 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 134,89 EUR, was einem Potenzial von +3,52% entspricht.

• Alphabet Inc. C verzeichnete am 09.10.2023 eine negative Kursentwicklung von -0,91%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43

• Die Mehrheit der Analysten empfiehlt die Aktie zum Kauf

Trotz einer negativen Kursentwicklung am gestrigen Tag um -0,91%, konnte Alphabet Inc.C in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +3,12% erzielen und zeigt somit eine positive Entwicklung auf dem Markt.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten 134,89 EUR mit einem Potenzial von +3,52%. Von insgesamt 54 Bewertungen empfehlen dabei fast alle Experten (83%) die Aktie zu kaufen oder sind zumindest optimistisch eingestellt.

Das...