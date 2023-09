Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kursziel bei 132,04 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird nach Meinung von Analysten derzeit unterbewertet gehandelt und bietet Anlegern ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +4,02%. Das Kursziel liegt aktuell bei 132,04 EUR.

• Alphabet Inc. C mit -0,40% am Finanzmarkt

• Ergebnisse der vergangenen Handelswoche: +3,80%

• 32 Analysten stuften die Aktie als starken Kauf ein

Der gestrige Handelstag brachte einen Kursverlust von -0,40% für Alphabet Inc. C am Finanzmarkt zustande. Die positive Entwicklung der letzten fünf Handelstage lässt jedoch eine insgesamt optimistische Stimmung erkennen.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt bei 132,04 EUR und ergibt somit ein potenzielles Aufwärtspotenzial von +4,02%. Von den befragten Experten empfehlen 32 eine starke Kaufempfehlung für die Aktie. Weitere 13 bewerten sie positiv mit...