Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kursziel bei 131,93 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag um +0,14% zugelegt. Laut Bankanalysten ist die aktuelle Bewertung der Aktie jedoch nicht angemessen und das wahre Kursziel liegt bei 131,93 EUR – ein Kurspotenzial von +8,96%.

• Am 25.08.2023 stieg der Wert von Alphabet Inc. C um +0,14%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 131,93 EUR

• Das “Guru-Rating” bleibt mit 4,42 konstant

31 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 13 geben eine Kaufempfehlung ab – insgesamt sind also rund +83% der Experten optimistisch eingestellt. Dagegen halten sich neun Experten neutral.

Das Guru-Rating bestätigt diese Einschätzung mit einem unveränderten Wert von 4,42 nach vorherigem Rating “Guru-Rating ALT”.