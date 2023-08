Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kursziel bei 121,01 EUR

Gestern verzeichnete Alphabet Inc. C an der Börse eine Kursentwicklung von -1,80%, wodurch die Gesamtbilanz einer Handelswoche auf -2,82% sank. Ein pessimistisches Signal für den Markt? Derzeit sind sich Bankanalysten einig darin, dass die Aktie unterbewertet ist und ihr wahres Kursziel bei 121,01 EUR liegt – was einem Potenzial von +2,69% entspricht.

30 derzeitige Analysten teilen diese positive Einschätzung und empfehlen einen Kauf der Aktie; weitere 13 Experten sind ebenfalls optimistisch gestimmt und raten zum Kauf des Wertpapiers. Lediglich acht haben sich neutral positioniert und sprechen eine Halteempfehlung aus.

Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt...