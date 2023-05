Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kursziel bei 120,68 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen leichten Rückgang verzeichnet und schloss gestern mit einem Plus von +0,87% ab. Der Markt bleibt derzeit neutral.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten 120,68 EUR – ein Potenzial von +3,20%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des kürzlichen neutralen Trends.

Von insgesamt 49 Analysten empfehlen jedoch immer noch 45 (91,84%) den Kauf oder zumindest das Halten der Aktie.

Zusätzlich zur positiven Stimmung lässt sich das Guru-Rating als Trend-Indikator nennen und wurde zuvor als “Guru-Rating ALT” bewertet.