Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kursziel bei 118,83 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -0,84% verzeichnet. Gestern allein sank der Kurs um -0,69%. Trotzdem sind Experten der Meinung, dass das wahre Potenzial des Unternehmens noch lange nicht ausgeschöpft ist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 118,83 EUR – ein Anstieg von +5,22% gegenüber dem aktuellen Preisniveau.

32 Analysten empfehlen einen Kauf der Alphabet Inc. C-Aktie; weitere 13 bewerten sie positiv mit “Kauf”. Nur vier Experten halten sich zurück und setzen das Rating auf “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert hoch bei 4,57 Punkten.

Insgesamt sind somit +91,84% der befragten Bankanalysten optimistisch gestimmt und erwarten ein weiteres Wachstumspotenzial für Alphabet Inc. C.