Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kursziel bei 117,98 EUR

Die Alphabet Inc. C Aktie wird von Analysten aktuell als nicht korrekt bewertet angesehen und weist ein mittelfristiges Kursziel von 117,98 EUR auf, was einem Potenzial von +7,74% entspricht.

• Am 07.07.2023 erlitt die Alphabet Inc. C eine Kursentwicklung von -0,65%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 117,98 EUR

• Das Guru-Rating für Alphabet Inc. C bleibt unverändert bei 4,54

Der gestrige Handelstag zeigte eine negative Entwicklung für die Alphabet Inc. C Aktie (-0,65%) und summierte somit das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage auf -0,69%. Der Markt scheint jedoch momentan relativ neutral zu sein.

Unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Urteils der Bankanalysten gilt die Bewertung des aktuellen Potenzials mit einer Einschätzung im Wertebereich „starker Kauf“ oder höher als optimistisch (~+90%)....