Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kursziel bei 117,10 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen und weist ein mittelfristiges Kursziel von 117,10 EUR auf, was einem Potenzial von +8,64% entspricht.

• Am 21.07.2023 legte die Aktie um +0,45% zu

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt stabil bei 4,41

Trotz einer positiven Kursentwicklung von +0,45% gestern liegt das Ergebnis der letzten Handelswoche mit -4,00% im Negativbereich und zeigt eine skeptische Haltung am Markt gegenüber Alphabet Inc. C.

Mit einer klaren Mehrheit (84%) stufen insgesamt 43 Experten die Aktie jedoch als Kauf oder starken Kauf ein. Nur acht Experten halten eine neutrale Positionierung für angebracht.

Fazit: Trotz des schwachen Trends in den letzten Tagen sind viele Analysten weiterhin optimistisch bezüglich Alphabet Inc. C und sehen ein großes Potenzial zum...