Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kurspotenzial von +9,23%

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in der vergangenen Handelswoche eine negative Entwicklung hingelegt und verzeichnete am gestrigen Tag ein Minus von 0,16%. Doch laut Analysten ist die Aktie unterbewertet und das wahre Kursziel liegt bei 118,40 EUR mit einem Potenzial von +9,23%.

• Am 13.07.2023 sank der Kurs um -0,16%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 118,40 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,41

Aktuell sind sich Bankanalysten einig darüber, dass die Alphabet Inc. C-Aktie langfristiges Potenzial bietet und empfehlen den Kauf (84%). Von insgesamt 29 befragten Analysten raten sogar alle zum Kauf oder halten zumindest eine positive Einschätzung.

Das bewährte Guru-Rating bestätigt zusätzlich diese optimistische Haltung gegenüber der Aktie mit einem Wert auf dem Niveau des Vormonats...