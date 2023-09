Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kurspotenzial von 7,75%

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den vergangenen fünf Handelstagen -4,87% an Wert verloren und notierte gestern bei einem Plus von +0,62%. Damit sind sich die Experten einig: Der Markt sieht derzeit eher pessimistisch aus.

Allerdings wird die Aktie nach Meinung der Bankanalysten aktuell unterbewertet gehandelt. Das mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C liegt bei 133,65 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein Kurspotenzial von +7,75% bedeuten.

Von insgesamt 54 analysierten Experten empfehlen 32 einen Kauf und weitere 13 eine optimistische Positionierung (“Kauf”). Neun Bewertungen fallen neutral aus (“halten”).

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,43 unverändert positiv eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Mehrheit der Analysten ist weiterhin optimistisch gestimmt und sieht Potenzial...