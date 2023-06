Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kurspotenzial von +4,62% auf 118,55 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in letzter Zeit nicht die erwartete Performance gezeigt und ist nach Meinung der meisten Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt derzeit 118,55 EUR mit einem Potenzial von +4,62%.

• Am 21.06.2023 verlor die Aktie -0,10%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,57

• Von den befragten Bankanalysten empfehlen 91,84% einen Kauf

Obwohl sich die jüngste Kursentwicklung neutral darstellt und möglicherweise nicht alle Analysten positiv stimmt ,glauben insgesamt 32 Experten an ein starkes Kaufsignal für diese Aktie und weitere optimistische Bewertungen kommen dazu.

Zusätzlich bestätigt das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” weiterhin sein positives Signal für diese Aktie.