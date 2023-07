Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kurspotenzial von +3,92%

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +7,40% verzeichnet und auch gestern eine positive Kursentwicklung von +0,55% hingelegt. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 116,08 EUR, was einem Potenzial von +3,92% entspricht. Von insgesamt 29 Analysten wird das Papier als “starker Kauf” bewertet – weitere 14 Experten teilen diese Einschätzung und geben ein Rating von “Kauf”. Acht Analysten empfehlen aktuell die Position “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,41 Punkten. Insgesamt sind damit +84,31 % der befragten Bankanalysten zumindest noch optimistisch gestimmt bezüglich der weiteren Entwicklung der Alphabet Inc. C-Aktie.