Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kurspotenzial von +2,94% - 131,24 EUR als mittelfristiges Kursziel

Die Aktie von Alphabet Inc. C wurde nach Ansicht der Analysten am Markt bisher nicht ausreichend gewürdigt und das wahre Potenzial liegt bei einem Kursziel von 131,24 EUR mit einer möglichen Rendite von +2,94%.

• Am 01.09.2023 legte die Aktie um +0,65% zu

• Das Guru-Rating bleibt bei 4,43

• Die durchschnittliche Bewertung der Analysten lautet “starker Kauf”

In den letzten fünf Handelstagen legte die Alphabet-Aktie bereits um insgesamt +4,90% zu und erfreut somit viele Investoren auf dem Markt.

Während einige Experten skeptisch sind bezüglich des hohen Potenzials in Höhe von fast drei Prozentpunkten überwiegt unter den Bankanalysten Optimismus. Insgesamt rechnen aktuell 32 Analysten mit einem starkem Kaufempfehlung für die Aktie während weitere 13 Expertisen diese Einschätzung teilen.

Das Mittelfristige Kursziel beläuft sich...