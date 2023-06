Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kurspotenzial von +2,46% - Kursziel bei 121,03 EUR

Die Alphabet Inc. C Aktie wird laut Meinung von Analysten derzeit unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 121,03 EUR auf, was einem Potenzial von +2,46% entspricht.

• Am gestrigen Tag verzeichnete die Alphabet Inc. C-Aktie eine negative Performance mit -0,24%

• Der Guru-Rating der Alphabet Inc. C bleibt unverändert bei 4,57

• Insgesamt empfehlen 32 Analysten einen starken Kauf und weitere 13 ein Kauf- Rating für die Aktie

• Nur vier Experten halten eine neutrale Position

Die vergangene Handelswoche zeigt sich hingegen positiv mit einer Steigerung um +2,40%. Zwar teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach dem jüngsten Trendwechsel in Richtung Positivität; jedoch bleiben insgesamt mehr als 90% optimistisch gestimmt bezüglich des Unternehmens. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt...