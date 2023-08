Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kurspotenzial von 1,30% auf Zielkurs von 119,38 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat gestern an der Börse um +1,03% zugelegt und damit eine Woche mit einem Rückgang von -1,53% abgeschlossen. Trotz dieser Entwicklung sind die Bankanalysten optimistisch.

Das Kursziel für Alphabet Inc. C liegt bei 119,38 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +1,30%. Die Einschätzung wird geteilt: Während 30 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 13 sie als kaufenswert betrachten, halten sich acht Experten neutral.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating der Aktie stabil bei 4,43.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine positive Stimmung unter den Analysten mit einem Anteil von +84,31%, die mindestens noch verhalten optimistisch bleiben – trotz des schwachen Trends in den letzten Wochen.