Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kurspotenzial von +15,43%

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird nach Ansicht der Bankanalysten aktuell nicht korrekt bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 115,96 EUR.

Wenn die Prognosen richtig sind, eröffnet dies Anlegern ein Kurspotenzial in Höhe von +15,43%.

• Alphabet Inc. C legte am 10.05.2023 um +2,05% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,56

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete Alphabet Inc. C eine positive Entwicklung um insgesamt +5,17%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Das Guru-Rating ist weiterhin stabil bei 4,56.

Von insgesamt 70 Analysten empfehlen aktuell 65 die Aktie zum Kauf oder Halten.

Nur wenige Experten bezeichnen sie als neutral.

Der Anteil der positiv gestimmten Analysten liegt bei hohen 92%.

Obwohl nicht alle Experten dieser Einschätzung folgen und einige Bedenken...