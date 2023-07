Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kurspotenzial von 117,24 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C ist laut Experten derzeit unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kursziel bei 117,24 EUR – ein Potenzial von +8,42%. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen eine negative Entwicklung um -3,80%. Trotzdem bleibt die Stimmung auf dem Markt überwiegend optimistisch.

• Am 21.07.2023 stieg die Aktie um +0,65%

• Guru-Rating unverändert bei 4,41

• Mehrheit der Analysten sieht Alphabet Inc. C als starken Kauf (84,31%)

29 Bankanalysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 14 halten sie für einen “Kauf”, während acht Experten neutral bleiben (“halten”). Das Guru-Rating liegt weiterhin bei 4,41 – ein Indikator für einen positiven Trend in Zukunft.

Hinweis: Die hier dargestellten Informationen dienen ausschließlich zur Information und stellen keine Anlageempfehlungen dar....