Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kurspotenzial bei +3,77%

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +7,56% zugelegt und scheint am Markt für Optimismus zu sorgen. Doch wie bewerten die Bankanalysten die Entwicklung?

Das mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C liegt derzeit bei 116,14 EUR – laut Durchschnittsbewertung von 29 Analysten ein starkes Kaufsignal mit einem Kurspotenzial von +3,77%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und einige halten sich mit einem neutralen Rating zurück.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating von 4,41 die positive Einschätzung der meisten Analysten.

Quellen:

– https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2022-07/53597206-analyse-flash-alphabet-inc-c-analysieren-kurzfristig-potential-aber-langfristig-unter-druck-goldman-sachs-raet-zum-verkauf-das-mit-015.htm

–...