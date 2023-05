Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kurspotential von +7,89% - Kursziel 117,23 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den letzten fünf Handelstagen um +8,94% zugelegt und konnte gestern weitere +0,87% hinzugewinnen. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 117,23 EUR und bietet damit ein Kurspotential von +7,89%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Während 32 Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen, stufen lediglich 14 sie als Kauf ein und vier halten sie für neutral.

Insgesamt sind jedoch immer noch rund 92% der Analysten optimistisch gestimmt und auch das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,56 auf einem positiven Niveau.