Alphabet Inc. C: Analysten sehen Kurspotential

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat sich gestern um -0,21% entwickelt und schließt damit eine Handelswoche mit einem Gesamttrend von -0,56%. Trotz dieser neutralen Entwicklung sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 118,99 EUR liegt. Sollte dies zutreffen, würde ein Potenzial für Investoren in Höhe von +8,80% eröffnet werden.

29 Analysten bewerten die Alphabet Inc. C als starken Kauf und 14 weitere Experten teilen diese optimistische Einschätzung ebenfalls. Weitere acht Experten haben jedoch eine neutrale Bewertung vergeben.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,41 auf einer Skala bis zu fünf Punkten.

Bemerkenswert ist der Anteil der Analysten (84%), die immer noch optimistisch gegenüber dieser Investitionsmöglichkeit sind – trotz des neutraler Trends der letzten Tage.