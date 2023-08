Alphabet Inc. C: Analysten sehen Aufwärtspotenzial - Kursziel bei 119,38 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in den vergangenen fünf Handelstagen um -2,21% an Wert verloren. Gestern konnte die Aktie jedoch eine positive Kursentwicklung von +1,11% aufweisen.

Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel für Alphabet Inc. C noch nicht erreicht ist und schätzen es auf 119,38 EUR (+1,15%). Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten schwachen Entwicklung.

Von insgesamt 30 Analysten gelten 84,31% als optimistisch und empfehlen einen Kauf oder starken Kauf der Aktie. Das Guru-Rating liegt aktuell bei 4,43.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Alphabet Inc. C bietet laut Analyse ein Aufwärtspotenzial bis zu einem Kursziel von 119,38 EUR (+1,15%) und wird größtenteils positiv bewertet mit einer höheren Zahl an Empfehlungen zum Kauf als zur Haltung oder Verkauf der Aktie.