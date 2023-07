Alphabet Inc. C: Analysten sehen 7,41% Kurspotenzial - Kursziel bei 118,72 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,38% hingelegt und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen positiven Trend von +1,26%. Die Stimmung der Bankanalysten ist eindeutig optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C liegt aktuell bei 118,72 EUR. Dies entspricht einem möglichen Kurspotenzial von +7,41%, wenn die Prognosen der Bankanalysten eintreffen sollten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Insgesamt empfehlen jedoch 90,00% der Analysten die Aktie als starken Kauf oder zumindest als Kauf mit einer weitgehend neutralen Bewertung durch fünf Experten. Das “Guru-Rating” bleibt unverändert hoch bei 4,54 Punkten und bestätigt damit die positive Einschätzung der...