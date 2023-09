Alphabet Inc. C: Analysten prognostizieren Kursziel von 132,97 EUR

Nach Meinung von Experten ist die Aktie von Alphabet Inc. C derzeit nicht richtig bewertet und weist ein Kurspotenzial in Höhe von +3,72% auf.

• Am 08.09.2023 legte das Unternehmen um +0,73% zu.

• Das mittelfristige Kursziel lautet 132,97 EUR.

• Das Guru-Rating für Alphabet Inc. C bleibt bei 4,43.

In den vergangenen fünf Handelstagen stand dem neutralen Trend eine positive Entwicklung gegenüber (+0,29%). In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass der Markt momentan relativ ausgeglichen ist.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt bei 132,97 EUR – wenn diese Prognose zutrifft, hätte die Aktie ein Potenzial in Höhe von +3,72%. Allerdings gibt es unter den Experten unterschiedliche Einschätzungen bezüglich des Werts des Unternehmens.

So sehen beispielsweise insgesamt 32 Analysten die Aktie als stark kaufenswert...