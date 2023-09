Alphabet Inc. C: Analysten prognostizieren Kursziel von 132,68 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird nach Ansicht vieler Experten derzeit unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt 132,68 EUR, was einem Anstieg um +1,66% entspricht.

• Am 15.09.2023 prognostizierten Analysten einen Zuwachs von +1,63%

• Das Guru-Rating bleibt mit 4,43 unverändert

• Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +83,33%

Der Finanzmarkt verzeichnete gestern eine positive Entwicklung der Alphabet-Aktien um +1,63%, während die Ergebnisse des letzten Handelsmonats ein Plus von insgesamt +3,41% aufweisen.

Obwohl nicht alle Bankanalysten sich dieser Einschätzung anschließen und skeptischer sind als andere Experten mit Kaufempfehlungen (32) oder einer positiven Einstellung (13), bleibt der Anteil an optimistischen Meinungen mit einem Wert von mehr als 80 % hoch.

Das traditionelle...