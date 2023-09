Alphabet Inc. C: Analysten prognostizieren Kurssteigerung auf 132,68 EUR

Aktuell wird die Aktie von Alphabet Inc. C nach Ansicht von Analysten nicht adäquat bewertet. Der wahre Wert der Aktie liegt bei +2,50% über dem aktuellen Preis.

• Am 19.09.2023 verzeichnete Alphabet Inc. C einen Rückgang um -0,09%

• Das Kursziel von Alphabet Inc. C beträgt 132,68 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43

Gestern sank der Börsenkurs von Alphabet Inc. C um -0,09%. In den vergangenen fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Woche stieg er jedoch um +0,97%, was daraufhin deutet dass die Marktlage aktuell relativ neutral ist.

Ob diese Entwicklung auch vom Bankensektor so erwartet wurde? Die Stimmung jedenfalls scheint eindeutig zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Alphabet Inc.C liegt momentan bei 132,68 EUR laut Durchschnittsberechnungen der Bankanalysten.Dies würde Investoren...