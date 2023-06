Alphabet Inc. C: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 120,06 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wurde laut Branchenkennern derzeit nicht richtig bewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 120,06 EUR auf – was einem Potenzial von +5,65% entspricht.

• Am 09.06.2023 verzeichnete die Aktie einen Abschwung um -0,12%

• Das durchschnittliche Guru-Rating liegt bei 4,57

• Laut Bankanalysten wird die Alphabet Inc. C-Aktie als starker Kauf eingestuft (Anteil der optimistischen Experten bei +91,84%)

Trotz einer schwachen Trendentwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Gesamtabschwung von -3,24% teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und sind weiterhin positiv gestimmt.

Insgesamt empfehlen momentan 32 Analysten einen Kauf der Aktien sowie weitere 13 eine optimistische Einstufung (“Kauf”). Vier Fachleute hingegen halten sich neutral (“halten”). Das durchschnittliche...