Alphabet Inc. C: Analysten halten Kursziel von 120,82 EUR für realistisch

Letzte Woche verzeichnete Alphabet Inc. C eine negative Entwicklung an der Börse, mit einem Rückgang von -2,82% über fünf Handelstage. Gestern fiel die Aktie um weitere -1,80%. Die Stimmung am Markt ist daher momentan eher pessimistisch.

Dennoch sind Bankanalysten nach wie vor zuversichtlich und halten das mittelfristige Kursziel für angemessen bei 120,82 EUR – was einem Potenzial von +2,69% entspricht. Von insgesamt 51 befragten Experten bewerten etwa zwei Drittel (30) die Aktie als starken Kauf und weitere 13 als Kauf. Nur acht Experten empfehlen ein Halten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43 Punkten.

