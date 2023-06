Alphabet Inc. C: Analysten halten ein Kursziel von 119,96 EUR für realistisch

Die Aktie von Alphabet Inc. C verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -0,33%. Innerhalb der letzten fünf Handelstage kletterte sie jedoch um +0,90%, was zeigt, dass der Markt gegenwärtig auf neutral steht.

In puncto Bewertung sind sich die Bankanalysten einig und sehen das mittelfristige Kursziel bei 119,96 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +4,41% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach einem neutralen Trend in jüngster Zeit.

Derzeit empfehlen 32 Analysten einen Kauf der Aktie und weitere 13 haben eine positive Haltung eingenommen und bestätigen auch das Rating “Kauf”. Die restlichen vier Experten haben eine neutrale Bewertung (“halten”) abgegeben.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,57.