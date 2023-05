Alphabet Inc. C: Analysten erwarten ein Kursziel von 117,23 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 117,23 EUR, was einem Potenzial von +7,89% entspricht.

• Am 12.05.2023 legte die Aktie um +0,87% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,56

In den letzten fünf Handelstagen konnte Alphabet Inc. C einen Anstieg um +8,94% verbuchen und erreichte gestern eine Tagesperformance von +0,87%. Diese Entwicklung hat dazu geführt dass viele Marktexperten optimistischer geworden sind.

Derzeit empfehlen 32 Analysten den Kauf dieser Aktie und weitere 14 bewerten sie als “Kauf”. Lediglich vier Experten sprechen sich für “Halten” aus.

Das positive Guru-Rating befindet sich weiterhin auf dem Stand “Guru-Rating ALT”.