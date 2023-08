Alphabet Inc. C: Analyse zeigt Signale für Kursanstieg auf 130,75 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wurde in den letzten Tagen von vielen Bankanalysten untersucht und als unterbewertet eingestuft. Das derzeitige Kursziel liegt bei 130,75 EUR mit einem möglichen Potenzial von +10,52%.

• Alphabet Inc. C verzeichnete am 22.08.2023 eine Veränderung von -0,14%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,42

• Anleger können laut Expertenmeinungen ein Kaufsignal erkennen

Obwohl die vergangenen fünf Handelstage mit einer Gesamtveränderung von -0,28% eher neutral ausfielen, zeigen viele Analysten deutliche Zeichen für einen positiven Trend.

31 Bankexperten empfehlen sogar den Kauf der Alphabet Inc.C-Aktie und weitere 13 Experten sehen sie optimistisch als lohnenswerte Investition an.

Nur wenige Analysten halten sich momentan noch zurück und geben das Rating “halten”. Insgesamt betrachtet sind jedoch immerhin...