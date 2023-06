Alphabet Inc. C: Aktueller Kurs liegt unter dem wahren Kursziel von 118,35 EUR

Die Alphabet Inc. C-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel des Unternehmens beträgt +2,98% mehr als der aktuelle Wert.

• Am 16.06.2023 sank die Alphabet Inc. C um -0,08%

• Das mittelfristige Kursziel der Alphabet Inc. C liegt bei 118,35 EUR

• Die Mehrheit der Analysten gibt ein Kauf-Rating für Alphabet Inc. C ab (91,84%)

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie einen positiven Trend mit einer Steigerung um +1,08%. Trotz dieser Entwicklung bleiben einige Analysten skeptisch hinsichtlich des Potenzials des Unternehmens.

Der Durchschnittskonsens aller Bankanalysten prognostiziert eine positive Zukunft für das Unternehmen und empfiehlt daher den Kauf von Anteilen an Alphabet Inc. C.

Konkret sprechen sich aktuell 32 Analysten für einen “starken Kauf” aus und weitere 13...