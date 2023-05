Alphabet Inc. C: Aktueller Kurs mit hohem Potenzial – Analysten sehen großes Kaufsignal

Die Aktien von Alphabet Inc. C sind derzeit unterbewertet, wie Fachleute berechnet haben. Das wahre Kursziel liegt bei 119,63 EUR und damit um +2,40% höher als der aktuelle Wert.

• Am 23.05.2023 stieg die Alphabet Inc.C-Aktie um +0,42%

• Durchschnittliches Kursziel von Analysten bei 119,63 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil auf dem Stand von 4,57

Der gestrige Handelstag zeigte eine positive Performance der Alphabet Inc.C-Aktie am Finanzmarkt (+0,42%). In den letzten fünf Tagen konnte ein Wachstum von insgesamt +4,05% erreicht werden. Das Vertrauen in das Unternehmen ist damit ziemlich hoch.

Analysten waren bereits zuvor optimistisch für die Zukunft des Unternehmens eingestellt und sahen das Potenzial für steigende Aktienkurse voraus. Der Durchschnittswert aller Experten ergibt ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 119,63 EUR...