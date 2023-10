Alphabet Inc. C: Aktuelle Kursentwicklung und Kursziel

Die Alphabet Inc. C-Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel bei 134,89 EUR liegt – ein Potenzial von +2,33% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 10.10.2023 schloss Alphabet Inc. C mit -0,31%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt 134,89 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,43

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Alphabet-Kerze um +2,05% zulegen und schließt damit am gestrigen Tag bei einer negativen Entwicklung von -0,31%. Die Marktstimmung ist aufgrund des positiven Trends der jüngsten Zeit im Allgemeinen optimistisch.

Es gibt jedoch Meinungsverschiedenheiten unter Analysten bezüglich des Potenzials der Alphabet-Aktien in naher Zukunft. Während einige glauben, dass die Aktie immer noch kaufenswert ist und eine positive Entwicklung zeigen wird (83% Zustimmung), bewerten...