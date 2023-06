Alphabet Inc. C: Aktuelle Kursbewertung und Prognose

Am gestrigen Tag verzeichnete Alphabet Inc. C einen Kursverlust von -0,34%. Trotzdem beträgt der Gesamtgewinn in den letzten fünf Handelstagen +2,11%, was auf eine relativ optimistische Marktsituation hindeutet. Laut Analysten ist die aktuelle Bewertung der Aktie jedoch nicht korrekt.

• Am 31.05.2023 erzielte Alphabet Inc.C ein Minus von -0,34%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 120,59 EUR

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,57

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C beträgt laut Bankanalysten 120,59 EUR mit einem Potential von +4,21%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der jüngsten Vergangenheit.

Insgesamt empfehlen jedoch viele Analysten weiterhin den Kauf dieser Aktie – konkret sind es 32 Bankexperten (91,84%). Zusätzlich halten sich...