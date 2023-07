Alphabet Inc. C: Aktuelle Handelsergebnisse und Kursziel von 119,38 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C legte gestern an der Börse um +0,32% zu und verzeichnet somit in der vergangenen Woche eine Steigerung um +8,67%. Diese positive Entwicklung überrascht selbst die erfahrensten Analysten nicht.

Das mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C beträgt 119,38 EUR mit einem potenziellen Abwärtsrisiko von -1,41%. Es gibt jedoch geteilte Meinungen unter den Experten bezüglich dieser Prognose aufgrund des positiven Trends der jüngsten Vergangenheit.

Dennoch schätzen 30 von insgesamt 51 Analysten diese Aktie als “starken Kauf” ein; weitere 13 sehen sie optimistisch und klassifizieren sie als “Kauf”. Nur wenige Experten sind neutral (“halten”, acht) oder sogar skeptisch eingestellt (“Verkauf”, keine). Insgesamt sind also noch immer +84,31% aller Analysten positiv gestimmt.

Das Vertrauen in das Unternehmen...