Alphabet Inc. C: Aktuell unterschätzte Aktie mit Kursziel von 120,86 EUR

Die Alphabet Inc. C-Aktie wird derzeitig von Analysten als unterbewertet eingestuft und bietet somit Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial von +3,36%. Am 02.06.2023 konnte die Aktie einen Anstieg um +0,69% verzeichnen.

• Alphabet Inc. C erzielt am 02.06.2023 eine Kurssteigerung von +0,69%

• Mittelfristiges Kursziel laut Analysten bei 120,86 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,57

Mit einem Gesamtergebnis von -0,16% in den letzten fünf Handelstagen zeigt sich aktuell jedoch kein klarer Trend auf dem Markt für Alphabet Inc.C.

Von insgesamt 49 analysierten Experten empfehlen momentan sage und schreibe 45 (das sind etwa +91%) die Alphabet Inc.-Aktie zum Kauf oder halten diese sogar schon im Portfolio.

Das Guru-Rating bleibt dabei gleichbleibend positiv mit einer Bewertung von “Guru-Rating ALT”.