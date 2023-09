Alphabet Inc. C: Aktuell unterbewertet – Kursziel bei 131,24 EUR

Die Alphabet Inc. C-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft und hat ein mittelfristiges Kursziel von 131,24 EUR.

• Alphabet Inc. C verzeichnete am 01.09.2023 eine negative Entwicklung von -0,40%

• Potenzial für Investoren beträgt +4,02%

• Guru-Rating bleibt bei 4,43

Obwohl die vergangene Woche mit einem positiven Trend begann und sich die Ergebnisse auf insgesamt +3,80% summierten, ist nicht jeder Analyst von einer zukünftig gleichermaßen erfolgreichen Entwicklung überzeugt.

Von den gegenwärtigen 32 Bankanalysten empfehlen allein stolze +83,33% einen Kauf der aktuell unterbewerteten Alphabet Inc. C-Aktie; weitere 13 Experten setzen das Rating “Kauf” angesichts der optimistischen Stimmungslage ebenfalls fort.

Im Kontrast dazu haben nur neun Experten eine neutrale Einschätzung “halten”.

Das bewährte...