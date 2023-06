Alphabet Inc. C: Aktuell nicht richtig bewertet - Kursziel bei 120,86 EUR

Die Alphabet Inc. C-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um +3,36% höher liegt als der aktuelle Preis.

• Am 02.06.2023 legte die Alphabet Inc. C-Aktie um +0,69% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 120,86 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei 4,57

In den letzten fünf Handelstagen hat sich die Alphabet Inc. C-Aktie insgesamt um -0,16% entwickelt und scheint damit relativ neutral gestimmt zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C liegt laut Bankanalysten bei 120,86 EUR mit einem potentiellen Kurspotenzial von +3,36%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell empfehlen jedoch immerhin 32 der befragten Analysten einen Kauf und weitere 13 sind optimistisch eingestellt und sehen eine...