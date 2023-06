Alphabet Inc. C: Aktualisiertes Kursziel von 118,35 EUR

Nach Einschätzung der Analysten ist die Alphabet Inc. C-Aktie aktuellen nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 118,35 EUR – das entspricht einem Potenzial von +4,31% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 20.06.2023 stieg der Aktienkurs um +0,03%

• Guru-Rating bleibt bei 4,57

• Von insgesamt 49 Analysten sehen 45 Alphabet Inc. C als Kauf oder starken Kauf an

Die vergangenen fünf Handelstage haben einen neutralen Trend gezeigt (+0,03%) und sorgen für eine relative Neutralität auf dem Markt.

Insgesamt haben sich aktuell 32 Bankanalysten positiv positioniert (“starker Kauf”) und weitere 13 Experten empfehlen den Kauf der Aktie. Lediglich vier Experten halten die Bewertung “halten”. Zusammen ergibt dies eine positive Einschätzung mit einer Rate von +91,84%.

Das Guru-Rating verbleibt unverändert bei einem...