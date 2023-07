Alphabet Inc. C: Aktionäre warten auf Quartalszahlen - Umsatzrückgang und Gewinnzuwachs erwartet

In 83 Tagen wird Alphabet Inc. C, ein Unternehmen mit Sitz in Mountain View, USA, seine Quartalszahlen für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Alphabet Inc. C Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Alphabet Inc. C Aktie beträgt derzeit 1,53 Billionen Euro und in 83 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Analysten erwarten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum letzten Quartal – von 62,71 Milliarden Euro auf voraussichtlich 62,11 Milliarden Euro (-1,00 Prozent). Der Gewinn hingegen soll um voraussichtlich +21,70 Prozent auf 15,37 Milliarden Euro steigen.

Auf Jahressicht prognostizieren Analysten einen leichten Umsatzrückgang von -3,10 Prozent auf 64,83 Milliarden Euro sowie einen Gewinnanstieg um +10,10 Prozent...