Alphabet Inc. C: Aktienkursziel bei 119,38 EUR - Analystenmeinung

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird nach Ansicht der Analysten nicht angemessen bewertet und hat noch Potenzial für Investoren.

• Alphabet Inc. C: Rückgang auf -0,00% am 08.08.2023

• Kursziel liegt bei 119,38 EUR

• Guru-Rating mit einer Bewertung von 4,43 bleibt stabil

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Alphabet Inc. C einen leichten Rückgang von -0,00%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Anstieg um +2,56% verzeichnet werden.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 119,38 EUR und impliziert eine potentielle Rendite von -0,29%. Eine Einschätzung allerdings nicht alle Experten teilen.

Insgesamt sehen ca. +84,31% aller befragten Analysten die Aktie als stark kaufenswert oder zumindest optimistisch an.

Von allen Befragten empfehlen konkrete +30 Experten einen Kauf dieser Wertpapiere.

