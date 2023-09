Alphabet Inc. C: Aktienkurs bei 132,68 EUR - Analysten sehen Potential

Die Alphabet Inc. C Aktie ist derzeit nach Ansicht von Experten unterbewertet und bietet Investoren ein erhebliches Kurspotenzial von +3,31%. Am gestrigen Handelstag stieg der Kurs um +0,39%, während die vergangene Woche mit einem Anstieg von +0,75% abschloss.

Das Durchschnittskursziel für Alphabet Inc. C beträgt 132,68 EUR und spiegelt damit das Potenzial wider, das viele Analysten in ihren Bewertungen sehen. Von insgesamt 32 analysierten Meinungen werden 83,33% als Kauf eingestuft.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 4,43 und bestätigt damit die positiven Aussichten für diese Technologieaktie.

Zusammenfassend bietet die aktuelle Unterbewertung dieser Aktie eine attraktive Gelegenheit für mittelfristige Investitionen in den wachsenden Technologiemarkt.