Alphabet Inc. C Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 124,53 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -10,83% vom aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Prognose

Am 22.03.2024 verzeichnete die Aktie von Alphabet Inc. C einen Anstieg um +2,04%. Dies führte dazu, dass sich die Gesamtrendite der letzten fünf Handelstage auf +2,22% belief. Diese positive Entwicklung deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch gestimmt ist.

Analystenprognose und Stimmung am Markt

Die Bankanalysten gehen im Durchschnitt davon aus, dass das Kursziel für die Aktie bei 124,53 EUR liegt. Dies würde Investoren eine potenzielle Rendite von -10,83% eröffnen. Es gibt jedoch unterschiedliche Ansichten unter den Analysten hinsichtlich dieser Prognose.

Aktuell sind 32 Analysten der Meinung, dass die Aktie von Alphabet Inc. C ein starker Kauf ist, während 15 Analysten optimistisch sind und sie als “Kauf” einstufen. 12 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und bewerten die Aktie als “halten”. Insgesamt sind also immer noch +79,66% der Analysten optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Einschätzungen der Analysten gibt es auch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating”. Dieser lag zuvor bei “Guru-Rating ALT”, was weiterhin auf eine positive Einschätzung hindeutet.

Insgesamt zeigen die Daten, dass die Aktie von Alphabet Inc. C derzeit von den meisten Analysten als attraktive Anlage betrachtet wird, auch wenn es unterschiedliche Auffassungen über das wahre Kursziel gibt. Die positiven Kursentwicklungen der jüngsten Vergangenheit haben die optimistische Stimmung am Markt weiter verstärkt.

