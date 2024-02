Alphabet Inc. C Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Stimmung unter Anlegern für die Aktie von Alphabet ist derzeit positiv. In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs bewertet die Alphabet-Aktie ebenfalls als "Gut". Der GD200 liegt bei 131,07 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (145,94 USD) um +11,35 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 141,01 USD, was einer Abweichung von +3,5 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Bewertungen von Analysten zeigen ebenfalls eine positive Tendenz. Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind alle 3 Einstufungen "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 136,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -6,47 Prozent fallen könnte. Insgesamt erhält Alphabet daher ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alphabet-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (38,68 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (44,21 Punkte) geben ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Stimmung unter Anlegern, die technische Analyse und die Analystenbewertungen eine überwiegend positive Einschätzung für die Alphabet-Aktie liefern.